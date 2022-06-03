Gaziantep'te yakalanan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yakalanan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

03.06.2022 21:28
Gaziantep'te yakalanan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te kendisini savcı ve polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kendisini savcı ve polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 350 bin lirasının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi B.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakalanan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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