Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

18.04.2022 13:31
Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.B., polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan M.B., polis ekiplerince yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.B.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresini belirlediği M.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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