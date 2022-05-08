Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

08.05.2022 17:46
Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H.'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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