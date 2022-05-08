GAZİANTEP'te, FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H., polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H.'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika