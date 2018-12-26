Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yakalanan Suriyeliler Göç İdaresine Teslim Edildi

Gaziantep'te Yakalanan Suriyeliler Göç İdaresine Teslim Edildi

59 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan Suriyeli 7 kaçak, göç idaresine teslim edilirken, onları organize ettiği belirlenip gözaltına alınan zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te Yakalanan Suriyeliler Göç İdaresine Teslim Edildi, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan Suriyeli 7 kaçak, göç idaresine teslim edilirken, onları organize ettiği belirlenip gözaltına alınan zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün ilçede şüphe üzerine durdurulan bir araçta yakalanan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 7 kaçak, sınır dışı edilmek üzere Gaziantep İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü M.R. ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:51 Kaynak: AA

Islahiye, Gaziantep, Güncel
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