GAZİANTEP - Yakıt tankerinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - Yakıt tankerinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

04.07.2022 13:09

Gaziantep'te 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yolda durdurdukları tankerde yaptıkları aramada, 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon anının kaydedildiği kamera kayıtlarında, şüpheli aracın tanker bölümüne giren polis ekiplerinin sigara paketlerine ulaşması yer aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yakıt tankerinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Yakıt tankerinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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