GAZİANTEP - Yakıt tankerinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ekipler, yolda durdurdukları tankerde yaptıkları aramada, 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili tanker sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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