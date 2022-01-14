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Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

14.01.2022 10:00
Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziantep'te polisin bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirledikleri bir eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları operasyonda toplam 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Ekipler operasyonda 4 kişiyi de gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

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Şehitkamil, Uyuşturucu, Gaziantep, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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