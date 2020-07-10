Gaziantep'te "Yalın Belediyecilik" Sistemi İçin Düğmeye Bastı - Son Dakika

Gaziantep'te "Yalın Belediyecilik" Sistemi İçin Düğmeye Bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokraside var olan nitelik, hız ve tasarruf anlayışına güç kazandırmak, kurum içi personellerin huzur ortamını kalıcı kılmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla Kaizen Enstitüsü ile ortaklaşa hareket ederek "Yalın Belediyecilik"...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokraside var olan nitelik, hız ve tasarruf anlayışına güç kazandırmak, kurum içi personellerin huzur ortamını kalıcı kılmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla Kaizen Enstitüsü ile ortaklaşa hareket ederek "Yalın Belediyecilik" kavramı ile hizmet standartlarını bir adım ileriye götürecek.


Kentin yönetim mekanizmasında bulunan sorunlara köklü çözümler getirmek ve vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda Gazi şehirlilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına 2014'ten bu güne yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye anlayışında çığır açacak örnek bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışan kesimin huzurunu gözeterek vatandaş memnuniyetini merkeze alan ve iş gücü, mal, malzeme, ekipman ve para gibi kamu kaynaklarının tasarrufunu amaçlayan yalın yönetim sistemini Başkan Fatma Şahin, "Yalın Belediye" olarak kentte uygulamaya karar verdi. Böylelikle yalın yönetim sistemini esas alacak büyükşehir, dünyaca tecrübe edilmiş 328 yalın yönetim aracıyla, Kaizen Enstitüsü'nün deneyimli mühendislik ekibiyle hareket ederek meydana gelen problemlere kalıcı çözümlerle karşılık verecek.


Vatandaş nezdinde katma değeri yüksek olan işlere odaklanan, bekleme ve kayıp zamanlarını ortadan kaldırarak bürokrasiyi azaltan, kişiye dengeli ve yeterli iş yükü vererek çalışma huzurunda standart ölçüler sunan, bireysel kaliteye yatırım yapan, personellerin memnuniyetini "iç müşteri" bakış açısıyla ele alıp vatandaşla uyumluluk kazandıran yalın yönetim kavramı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesine dahil edilerek Türkiye'ye rol model olmak amaçlanıyor.


Öte yandan kelime kökeni Japonca olan "Kai" değişim anlamına gelirken "Zen" ise daha iyi anlamında kullanılmakta. Küçük müdahalelerle sürekli ve mükemmelliğe doğru yolculuk anlayışını benimseyen "Kaizen" tüm çalışanların yönetime adilce katılımını ilke ediniyor.


"Edineceğimiz deneyimle hizmette kaliteyi, Hızı Amaçlıyoruz


Yalın Belediyecilik hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günümüz dünyasında her alanda olduğu gibi hizmette de kalitenin, süratin ve maliyetin önemli olduğunun altını çizerek, "Bizim gerçekleştirmeye çalıştığımız halka hizmette de durum aynı böyle. Biliyoruz ki sınırsız ihtiyaç ve beklentiyi, sınırlı kaynaklarla karşılamaya çalışıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Bu nedenle üretmeye çalıştığımız hizmeti bütün unsurlarıyla halkımızı memnun edecek kalite ve süratte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoğun tempolarımız ve çok odaklı çalışma alanlarımız nedeni ile kalite, süre, maliyet ve verimlilik konularında yeterli seviyeyi yakalamakta zorlanabiliyoruz. Bu konularda bizlere yardımcı olacağını, mükemmelliğe yolculuğu hedefleyen ve Dünya'da birçok alanda ispatlanmış birçok örneği olan kaizen ve yalın uygulamalarını belediyemizde de hayata geçirmek ve ülkemizde ilk olmak için bir yolculuğa bugün başlamış olacağız. Bu çalışmalara Dünya Genelinde 60 yakın ülkede bu alanda hizmet veren "Kaızen Instıtute Turkey" ile birlikte başlayacağız. Hedefimiz saha çalışmalarında kalite, sürat ve verimliği artırarak halkımızın memnuniyetini sağlamak ile birlikte, yönetim süreçlerimizde de standartlaşmayı, yalınlaşmayı ve sistematik hale gelerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak olacaktır. Bütün bunların maliyetlerimize de muhakkak olumlu katkısı olacaktır. Kaızen çalışmaları ve yalın yönetim süreçleri "Her Zaman, Her Yerde, Herkezce" uygulanan sürekli bir çalışma kültürü, disiplini haline gelmelidir. Bu konuların takipçisi olacağımı ve sizlerin de buna öncülük etmeniz gerektiğini bilmenizi isterim. Gerçekleştireceğinize olan inancımla, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Yalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Yalın Belediyecilik' Sistemi İçin Düğmeye Bastı - Son Dakika

Son Dakika

13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 00:21 Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir 21:20 İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek Ayasofya'da ibadetin önünü açan kararnameyi imzaladı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te "Yalın Belediyecilik" Sistemi İçin Düğmeye Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]