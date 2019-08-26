Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kıbrıs Mahallesi Levent Sokak'ta yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın (62) evinden gelen kötü koku üzerine komşuları içeri girdi.
Büyükkaplan'ın cansız bedeniyle karşılaşan ve yerdeki kan izlerini fark eden komşuları polise haber verdi.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Büyükkaplan'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
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