Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

55 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Kıbrıs Mahallesi Levent Sokak'ta yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın (62) evinden gelen kötü koku üzerine komşuları içeri girdi.

Büyükkaplan'ın cansız bedeniyle karşılaşan ve yerdeki kan izlerini fark eden komşuları polise haber verdi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Büyükkaplan'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı
5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:03:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]