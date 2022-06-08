GAZİANTEP - Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu - Son Dakika
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GAZİANTEP - Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

08.06.2022 11:20

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Pirsultan Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binada incelemelerde bulundu.

Evin giriş katında hareketsiz yatan kişiyi gören ekiplerin bilgilendirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedenin Murat B'ye (50) ait olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Murat B'nin cenazesi, otopsi için Gaziantep Adil Tıp Kurumu'na götürüldü.

GAZİANTEP - Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
GAZİANTEP - Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
GAZİANTEP - Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
GAZİANTEP - Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

YORUMLAR
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Yalnız yaşayan adam evinin kapı eşiğinde ölü bulundu Yalnız yaşayan adam evinin kapı eşiğinde ölü bulundu Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yalnız yaşayan kişi ölü bulundu - Son Dakika

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