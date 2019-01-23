Gaziantep'te 'Yan Baktın' Kavgasında Bıçaklanan Kişi Öldü
1 saat önce
Gaziantep'te 'yan baktın' diye laf atılması üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Necati B. tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te 'yan baktın' diye laf atılması üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Necati B. tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Gaziantep'te 23 Aralık
2018 gecesi yaşanan kavgada bıçaklanan Necati B. hastaneye kaldırılmıştı. 23 Aralık'tan beri yoğun bakımda tedavi gören Necati B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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