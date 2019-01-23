Gaziantep'te 'Yan Baktın' Kavgasında Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Gaziantep'te 'yan baktın' kavgasında bıçaklanan kişi hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te 'yan baktın' diye laf atılması üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Necati B. tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te 'yan baktın' kavgasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'te 'yan baktın' diye laf atılması üzerine çıkan kavgada bıçaklanan Necati B. tedavi gördüğü hastanede 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Gaziantep'te 23 Aralık
2018 gecesi yaşanan kavgada bıçaklanan Necati B. hastaneye kaldırılmıştı. 23 Aralık'tan beri yoğun bakımda tedavi gören Necati B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Bıçaklı kavgada Necati B. ile kardeşi M.B.'yi ağır yaralayan Suriye
uyruklu 3 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:05 Kaynak: İHA
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