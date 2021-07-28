Gaziantep'te yanan deponun sahibi:  17 tekne yandı, 8 milyon lira zarar var - Son Dakika

GAZİANTEP'te, dün yangın çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan deponun sahibi Mehmet Baharoğlu, "İçeride 17 teknemiz ve tekne yapım malzemelerimiz vardı, maalesef hepsi yandı. Bizim tahminimize göre 8 milyon lira zararımız var ama kesin rakam, yapılacak tespit ile ortaya çıkacak" dedi.

Sarısalkım Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk koparken, yere düşen telleri de kuru otları tutuşturdu. Alevler, daha sonra 10 dönüm alan üzerine kurulu olan ve tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoya sıçradı. Kimsenin bulunmadığı depoda yangın çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yetersiz kalınmasıyla takviye ekiplerin de sevk edildiği depodaki yangına, 120 kişilik itfaiye personeli ile müdahale edildi.