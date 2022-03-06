GAZİANTEP - Yanan evde hasar oluştu - Son Dakika
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GAZİANTEP - Yanan evde hasar oluştu

06.03.2022 17:58

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde, Mehmet Çabuk'a ait ikamette, kimsenin bulunmadığı esnada yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Öte yandan yangında, evin içerisinde bulunan ve zarar görmeyen Türk bayrağı Mehmet Çabuk tarafından alınarak dışarı çıkarıldı.

Yangının, elektrik prizinden çıktığı değerlendiriliyor.???????

GAZİANTEP - Yanan evde hasar oluştu
GAZİANTEP - Yanan evde hasar oluştu
GAZİANTEP - Yanan evde hasar oluştu

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Mehmet Çabuk, Gaziantep, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yanan evde hasar oluştu - Son Dakika


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