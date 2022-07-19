Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

19.07.2022 15:18
Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Gaziantep'te, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının bilançosu dronla görüntülendi.

Gaziantep'te, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının bilançosu dronla görüntülendi. Yangın yaklaşık 15 hektarlık alandaki yüzlerce ağacı kül ederken alandaki kısmi soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Burç Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkmıştı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte TOMA'lar, belediye sulama araçları ve Orman Genel Müdürlüğüne ait üç yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edilmişti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi söndürülmüş ve gece boyunca da soğutma çalışmaları yapılmıştı. Gaziantep Valisi Davut Gül ise yangın sonrası yaptığı açıklamada, "İlk ihbarı saat 14: 40'da aldık. Gaziantep Burç ormanlarında yangın meydana geldi. Şimdilik 10-15 hektarın yandı. Önemli kısmı örtü yangını. Ekiplerin erken müdahalesi yangının yayılmasını engelledi. Ormanlar Gaziantep'te çok az, her bir ağacımız bizim için çok kıymetli. Çok büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.

YANAN ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 15 hektarlık alan ile yüzlerce ağacın kül olmasına neden olan yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, tamamen yeşil bir alan arasında bulunan yanarak kül olan bölgenin simsiyah hali ise dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

(Muhammet Abdulkadir Esen - Said Vakkas Yağcı - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika

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