Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

20.07.2022 00:57
Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Gaziantep'te, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının bilançosu dronla görüntülendi.

Gaziantep'te, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının bilançosu dronla görüntülendi. Yangın yaklaşık 15 hektarlık alandaki yüzlerce ağacı kül ederken alandaki kısmi soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Burç Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle çıkmıştı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte TOMA'lar, belediye sulama araçları ve Orman Genel Müdürlüğüne ait üç yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edilmişti.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Kısa sürede büyüyen orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi söndürülmüş ve gece boyunca da soğutma çalışmaları yapılmıştı. Gaziantep Valisi Davut Gül ise yangın sonrası yaptığı açıklamada, "İlk ihbarı saat 14: 40'da aldık. Gaziantep Burç ormanlarında yangın meydana geldi. Şimdilik 10-15 hektarın yandı. Önemli kısmı örtü yangını. Ekiplerin erken müdahalesi yangının yayılmasını engelledi. Ormanlar Gaziantep'te çok az, her bir ağacımız bizim için çok kıymetli. Çok büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Yaklaşık 15 hektarlık alan ile yüzlerce ağacın kül olmasına neden olan yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, tamamen yeşil bir alan arasında bulunan yanarak kül olan bölgenin simsiyah hali ise dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'te orman yangını
Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement