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Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü

24.01.2022 13:08

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesinde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında çıktı. İddiaya göre, 2 çocuğun evde bulunduğu esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, sağlık ekipleri ise yangın sırasında evde bulunan iki çocuğa müdahale etti.

İki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu, yangın sırasında evde bulunan Handan Halil (4) ile Osman Halil (6) isimli yabancı uyruklu iki kardeşin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ise iki çocuğun hayatın kaybettiği evde incelemelerde bulundu.

Cenazeler evden çıkarken yakınları feryat etti, o anki görüntü yürekleri dağladı

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocukların cansız bedenlerinin ceset torbaları ile çıkarılarak kar yağışı nedeniyle sokağa giremeyen cenaze aracına götürülmesi esnasında, yakınları feryat ederek göz yaşı döktü.

Olay sonrası Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ile İlçe Emniyet Mustafa Yaman bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü
Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü

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Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş öldü - Son Dakika
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