Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yanıcı Maddeyle Tutuşturulan Soba Parladı: 2 Yaralı

Gaziantep'te Yanıcı Maddeyle Tutuşturulan Soba Parladı: 2 Yaralı

14 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Yanıcı Maddeyle Tutuşturulan Soba Parladı: 2 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yanıcı maddeyle tutuşturulmak istenen sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet Özel, sobayı tutuşturmak için yanıcı madde döktü.

Sobanın parlaması sonucu panikleyen Özel, yanıcı maddeyi kendisi ile yanında bulunan Mahmut Türkmen'in üzerine sıçrattı.

Kıyafetleri tutuşan Özel ve Türkmen'e iş yeri sahibi Mustafa Türkmen hortumla su tutarak alevleri söndürdü.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Özel, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Öte yandan, kıyafetleri tutuşan yaralıların üzerine su tutulması güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

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