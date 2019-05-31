Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yankesicilik iddiası
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Gaziantep'te yankesicilik iddiası

8 dakika önce

Gaziantep'te 2 şüpheli, mağaza, manav ve fırınlarda yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

Gaziantep'te yankesicilik iddiası, System.String[]
Gaziantep'te 2 şüpheli, mağaza, manav ve fırınlarda yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağaza, manav ve fırın içerisinde kalabalıktan faydalanarak yankesicilik yapan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.
Ekiplerce, olayların meydana geldiği iş yerleri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucu, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen A.H. ve R.H, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Toplam 9 olayda yankesicilik suretiyle cep telefonu ve para çaldıkları ileri sürülen şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:24 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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