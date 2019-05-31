Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yankesicilik olayları kameralarda
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Gaziantep'te yankesicilik olayları kameralarda

1 saat önce

Gaziantep'te halkın yoğun olarak bulunduğu AVM, manav ve fırınlarda yankesicilik yapan 2 kişi, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'te yankesicilik olayları kameralarda, System.String[]
Gaziantep'te halkın yoğun olarak bulunduğu AVM, manav ve fırınlarda yankesicilik yapan 2 kişi, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'te son dönemlerde insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, manav ve fırın içerisindeki kalabalıktan faydalanarak ve para ve cep telefonu çalan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Mağdurların yardım talebi üzerine inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameraları inceleyerek, önce şahısların eşgaline ardından ise kimlik bilgilerine ulaştı. Polis, yapılan operasyon ile il genelinde 9 yankesicilik olayında vatandaşların cep telefonu ve paralarını çaldığı tespit edilen A.H. ve R.H. isimli şahısları gözaltına aldı.

Şahıslar adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Gaziantep, Güncel
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