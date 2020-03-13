Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güneş, Cengiz Topel ve Karşıyaka Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 3 ayrı yankesicilik olayı meydana geldi. Yankesicilik mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonunda yankesicilik şüphelisi 4 kişi tespit edildi. Kimliği de belirlenen şüpheliler, polis operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cengiz Topel, Karşıyaka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:13 Kaynak: DHA
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