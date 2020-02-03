Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu - Son Dakika

Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu.

Gaziantep'te Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dünyada her geçen gün etkisini artıran yapay zeka teknolojisiyle ilgili çalışma yapmak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde geliştirilen stratejileri takip ederek halkı bilinçlendirmek hedefiyle birimin kurulduğu bildirildi.

Kurulan yeni birimde, vatandaşa yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırdığına dair eğitimler verilecek.

Ayrıca Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren yerel yönetimlerde yapay zeka ve veri bilimi teknikleri ile çözülebilecek problemler tespit edilecek. Araştırmalar yapılarak, çözüm önerileri üretilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekonomik Gelişim Ar-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, inovasyon kulüpleri adı altında yapay zeka üzerine çalışmalar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Vatandaşları bilinçlendiren çalışmalar da yapacaklarını ifade eden Arslan, Yapay Zeka Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü'nün Türkiye'de bir ilk niteliği taşıdığını belirtti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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