Gaziantep'te 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.08.2022 09:53
Gaziantep'te 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçakçılık operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon sırasında yapılan aramalarda 600 litre kaçak akaryakıt, 2 adet plastik fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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