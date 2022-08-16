Gaziantep'te 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi

16.08.2022 11:36
Gaziantep'te 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te, yapılan operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te, yapılan operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adres ile bir araca yönelik kaçak sigara operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon sırasındaki yapılan aramalarda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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