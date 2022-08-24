Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı

24.08.2022 15:10
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyesi 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan örgüt üyesi 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 zanlı yakalandı Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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