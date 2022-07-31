Gaziantep'te, Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te yapımı devam eden Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışmalar sürüyor.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, inşaatı devam eden Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmaları kapsamında GSO'da OSB'nin müteşebbis heyeti toplandı.

OSB Başkanı Ali Özpolat, Gaziantep'in ayakkabı ve terlik sektöründeki gücünü artırmak ve sektördeki yeniliklere öncülük etmek amacıyla Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin kuruluş çalışmalarını yürüttüklerini ve bölgenin katma değeri yüksek üretim yapılmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Özpolat, kurulacak olan OSB'nin Gaziantep'i sektörde zirveye taşıyarak ayakkabı, terlik üretimi ve ihracatında bir cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti.

Toplam 880 bin metrekare alana kurulmakta olan OSB'nin geçen aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlatan Özpolat, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve sürecin tamamlanması ile arsa taleplerinin alınmaya başlanacağını ekledi.

Özpolat, parselasyon projesinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "Şehrin muhtelif yerlerine dağılmış olan ve özellikle Nizip Caddesi'nde yoğun trafik problemi, lojistik ve altyapı gibi sorunlardan dolayı sektörün bu alandan taşınmasını, daha uygun koşullar sunan ve gelişime açık bir bölgeye geçişini zorunlu kılıyordu. Sektörün gelişmesi adına mevcut sanayici, imalatçı ve yan sanayi tesislerinin modern şartlar ve altyapı olanaklarına sahip olan bölgemize taşınması sektörümüzün yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm sürecini OSB'de fırsata çevirmeyi hedeflediklerini dile getiren Özpolat, iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ve çevreye duyarlı bir üretimin yapılabilmesi için uygun koşullar oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunduklarını aktardı.