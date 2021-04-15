Gaziantep'te yaralı bulunan ibibik kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Kanadının kırık olduğu belirtilen ibibik kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerince korumaya alındı.

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu