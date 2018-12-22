Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Gaziantep'te Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde oturan Emrah Koşar, zeytin bahçesinde çalışırken yerde çırpınan yaralı bir kızıl şahin buldu.

Gaziantep'te Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı


İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde oturan Emrah Koşar, zeytin bahçesinde çalışırken yerde çırpınan yaralı bir kızıl şahin buldu.

Yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettiren Koşar, kızıl şahini daha sonra Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği'ne teslim etti.

Yetkililerce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:47 Kaynak: AA

Emrah, Islahiye, Gaziantep, Güncel
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