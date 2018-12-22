Gaziantep'te Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde oturan Emrah Koşar, zeytin bahçesinde çalışırken yerde çırpınan yaralı bir kızıl şahin buldu.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı
İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde oturan Emrah
Koşar, zeytin bahçesinde çalışırken yerde çırpınan yaralı bir kızıl şahin buldu.
Yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettiren Koşar, kızıl şahini daha sonra Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği'ne teslim etti.
Yetkililerce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'ne gönderilen kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:47 Kaynak: AA
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