Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

02.04.2022 15:55
Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarlada yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin tedavi altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarlada yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin tedavi altına alındı.

???????Yesemek Mahallesi kırsalında tarlada çalışan çiftçi Mehmet Güneş, uçamayan yaralı halde bir yavru kızıl şahin buldu.

Şahine su ve yiyecek veren Güneş, daha sonra kuşu teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine bilgi verdi.

Görevli tarafından kızıl şahin olduğu belirlenen hayvanın ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderileceği belirtildi.

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Mehmet Güneş, Gaziantep, Çiftçi, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


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