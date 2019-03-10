Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Gaziantep'te Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

5 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı İnşaat işçisi Hüseyin Kısacık, İslahiye'den Nurdağı ilçesi İncegedik Mahallesi'ndeki çalıştığı inşaata giderken yol kenarında yaralı halde çırpınan bir kızıl şahin buldu.

Gaziantep'te Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı


İnşaat işçisi Hüseyin Kısacık, İslahiye'den Nurdağı ilçesi İncegedik Mahallesi'ndeki çalıştığı inşaata giderken yol kenarında yaralı halde çırpınan bir kızıl şahin buldu.


Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı hayvanı yakalayarak veterinere götüren ve tedavi ettiren Kısacık, kızıl şahini daha sonra ilçedeki Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği'ne teslim etti.

Yetkililerce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:07 Kaynak: AA

İşçi, Gaziantep, Güncel
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