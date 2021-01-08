Gaziantep'te yaralı sokak hayvanlarının tedavileri için protokol imzalandı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde "Yaralı Sokak Hayvanlarının Muayene, Tetkik, Teşhis ve Tedavileri"ne ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında imzalanan protokolle, veteriner hekimler ve klinik polikliniklerde, ekiplerce getirilen sahipsiz sokak hayvanları ile Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan diğer hayvanların imkanların yetmediği durumlarda tedavi, tetkik, teşhis, acil müdahale ve gerekli görülen operasyonları gerçekleştirilecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, ciddi yaralanmalar ve ağır ameliyatlar için bölgede Veteriner Fakültesi bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilerleyen günlerde ayrı bir protokol imzalayacak.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanseverliğin özel bir his olduğunu belirtti.

İnsan sevgisinin her türlü canlıyı sevebilmekle başladığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Doğayı sevmeyen insanı da sevemez. Biz bir sevgi toplumu olacaksak bu doğayı severek gitmeliyiz. Doğal Hayatı Koruma ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de gönül diliyle konuşan biri ve ekibimizin başı. O yüzden bu ekiple birlikte 2 milyon nasıl bize emanet ise şehir sınırları içindeki her canlı ve doğa bize emanet. Bugün yaşadığımız pandemi şartlarında insanlar nasıl etkileniyorsa doğadaki hayvanlar da aynı derecede salgından etkileniyor. Şu an Türkiye'nin en büyük barınağını yapıyoruz, 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Bu projemizle de Türkiye'ye örnek olup diğer şehirlerin çalışmalarına da olumlu etkide bulunacağız."

Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri de "Bu protokolle tedavi olanakları bulamayan sokak hayvanlarına Gaziantep bölgesindeki klinikler olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Onlar bize emanet, biz de gerekli özeni gösterip sahip çıkacağız düşüncesiyle sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.