Yardım için yanaştı, kapkaç yaparak telefonunu çaldı

Gaziantep'te, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan şüpheli şahıs önce yakalandı sonra da tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesinde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışmaya yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan A.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.K. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP