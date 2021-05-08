Gaziantep'te, yardım kolileri bakkallardan alınan gıdalarla hazırlandı - Son Dakika

GAZİANTEP Valiliği tarafından ramazan ayında 65 yaş üstü vatandaşlara destek amacıyla dağıtılacak 5 bin yardım kolisinde yer alan gıda ürünleri, kentteki 150 mahalle bakkalından satın alınarak hazırlandı.

Kentte hayırseverlerin yaptığı yardımların yerine daha rahat ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan hem esnaf hem de evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara destek verilmesi için Gaziantep Valiliği tarafından 'Mahalle Esnafımla Vefa' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kent merkezindeki 150 mahalle bakkalı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Ekipler, bakkallardan vatandaşlara dağıtılacak kolilere konulacak temel ihtiyaç malzemeleri ve bayram şekerlerini satın aldı. Parası ödenerek satın alınan gıda ürünleriyle hazırlanan koliler daha sonra belirlenen adreslere ekipler tarafından bırakıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan bütçeyle hazırlanan gıda kolilerinin 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldığını söyledi. Burada amacın hem küçük esnafı desteklemek hem de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp evde kalmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Vali Gül, şöyle konuştu: "Tam kapanma döneminde herkesin olduğu gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da kısıtlamaları var. Bunların ihtiyaçları da vefa ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda ihtiyaçların olabildiğince küçük esnaftan temin edilmesiydi. Biz de hayırseverlerimizin katkılarıyla, mahalle esnafından temin ettiğimiz malzemeleri sosyal yardımlaşmada kaydı olan ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bütçemiz yaklaşık 1 milyon 500 bin TL, bununla 5 bin aileye alışveriş yapacağız. Burada amacımız mahalle esnafına destek olmak. Oradan alışveriş yaparak rekabet gücünü bir nebze olsun korumak istiyoruz. Diğer bir konu 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde kalmasını sağlamak ve onlara sosyal destek sağlamak"

Öte yandan mahalle bakkalları da projeyi desteklerini belirterek, pandemi sürecinde yapılan toplu alışverişin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.