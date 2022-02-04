Üye Girişi
Gaziantep'te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı

04.02.2022 00:58
Gaziantep'te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı

Gaziantep'te dün bir kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı.

Gaziantep'te dün bir kuyumcu dükkanının vitrin camını silah kabzasıyla kırıp yarım kilo altın çalan silahlı soygunculardan biri yakalandı. Soyguncuların dükkan sahibiyle uzaktan akraba olduğu öğrenilirken, firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde dün öğlen saatlerinde bir kuyumcu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, dükkanın önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu, kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı. Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut, soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncuları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soyguncuların İsmail E. ve Mehmet E. olduğunu belirledi.

Akrabalarını soymuşlar

Soyguncuları yakalamak için hassasiyetle çalışan ekipler, plakası sökülmüş halde soygunda kullanılan otomobilin soygundan önce bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt aldığını tespit etti. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinden aracın plakasına ulaşan ekipler, iki firari soyguncunun izini sürdü. İsmail E.'yi saklandığı adres tespit edilerek, sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan İsmail E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soyguncuların kuyumcu sahibiyle uzaktan akraba oldukları da öğrenildi.

Ekipler firari olan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Gaziantep, Şahinbey, Kuyumcu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:48:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yarım kilo altın çalan soygunculardan biri yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement