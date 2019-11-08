Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te iş yerlerine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te iş yerlerine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 7 adet bilgisayar hard diski, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu ve sim kartı, 2 hafıza kartı, 4 deste kupon bülteni, 6 kupon yazıcısı, 20 kupon ve bir miktar para ele geçirirken, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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