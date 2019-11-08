Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

8 saat önce

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerlerine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerlerine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 7 adet bilgisayar hard diski, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu ve sim kartı, 2 hafıza kartı, 4 deste kupon bülteni, 6 kupon yazıcısı, 20 kupon ve bir miktar para ele geçirirken, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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