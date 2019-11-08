Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltıGaziantep'te yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 12 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen 10 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 hard disk, 2 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu ve sim kartı, 2 hafıza kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 12 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu 12 gözaltı

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
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