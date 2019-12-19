Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 13 hard disk, 7 laptop, 7 cep telefonu, 18 kupon, 5 kupon yazıcısı, 3 oyun makinesi ele geçirildi. Operasyonda yasa dışı bahis oynatan 12 kişi ile yasa dışı bahis oynayan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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