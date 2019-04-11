Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

24 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ö.O, M.D.M, L.K, H.K. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, dizüstü bilgisayar ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:06 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu Son Dakika! YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:30:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]