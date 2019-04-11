Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yasa dışı bahis oynatan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:02 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde yasa dışı bahis oynatan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramalarda 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirdi. Malzemeye el koyan polis Ö.O. ve M.D.M.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. - Gaziantep
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