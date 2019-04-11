Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yasa dışı bahis oynatan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yasa dışı bahis oynatan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere  eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramalarda 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirdi. Malzemeye el koyan polis Ö.O. ve M.D.M.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. - Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:02 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:17:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]