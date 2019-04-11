Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası ile harekete geçen polis, yaptığı operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatıldığı iddiası ile harekete geçen polis, yaptığı operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda Ö.O ile M.D.M isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, şahısların adreslerinde yaptığı aramalarda ise 1 adet laptop ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:05 Kaynak: İHA
Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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