Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

12.04.2022 18:58

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı Operasyonda yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda organizatörlerinde aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

Operasyonda yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda organizatörlerinde aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen planlı operasyonda organizatörlerinde aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahısların banka hesapları donduruldu

Yakalanan şüpheli şahıslardan 25'inin banka hesapları alınan MASAK raporu incelemesi sonucu dondurulurken, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ve 1 gayrimenkule el konuldu. İki adet araca ise satılamaz şerhi konuldu.

Yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi

Operasyonda yapılan aramalarda ise 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 adet tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı

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Türk Lirası, Gaziantep, Gözaltı, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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