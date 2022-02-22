GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 8 yasa dışı bahisle ilgili şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen 24 kişi, gözaltına alındı.