GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı

22.02.2022 16:12

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 8 yasa dışı bahisle ilgili şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen 24 kişi, gözaltına alındı.

GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Bahis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı - Son Dakika
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