Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 cep telefonu, 6 hard disk, 3 bilgisayar, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası ve yasa dışı bahisle alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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