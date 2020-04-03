Gaziantep'te yasa dışı dezenfektan ve deterjan üreten 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te yasa dışı dezenfektan ve deterjan üreten 7 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'te yasa dışı dezenfektan ve deterjan üretimi yapıp yüksek fiyatla piyasaya süren kişilere yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te yasa dışı dezenfektan ve deterjan üretimi yapıp yüksek fiyatla piyasaya süren kişilere yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler kapsamında yaptıkları çalışmada, bazı iş yerlerinde yasa dışı dezenfektan ile deterjan üretildiği ve bunların yüksek fiyatla piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.
Merkez Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, farklı markalarda 12 ton sahte dezenfektan ve deterjan ile 9 bin 258 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:32 Kaynak: AA
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