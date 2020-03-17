Gaziantep'te yasa dışı muayenehane açan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Gaziantep'te yasa dışı muayenehane açan kişi gözaltına alındı
7 saat önce
Nizip ilçesinde kaçak olarak açtığı muayenehanede cerrahi müdahale yaptığı belirlenen kadın gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Nizip ilçesinde kaçak olarak açtığı muayenehanede cerrahi müdahale yaptığı belirlenen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu M.İ'nin Fatih Sultan Mahallesi'nde kaçak olarak jinekoloji muayenehanesi açtığını ve cerrahi müdahale yaptığını tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.İ'yi gözaltına aldı.
Muayenehanede yapılan aramada, 1 ultrason cihazı, çeşitli ilaçlar ve tıbbi malzemeler bulundu.
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