Gaziantep'te yasa dışı silah ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Gaziantep'te yasa dışı silah ticareti iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Zanlının evinde yapılan aramada 3 tabanca, 272 mermi, 3 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 yüzük ele geçirildi.

M.A'nın, "yıllar önce köyde yaşanan bir cinayet nedeniyle güvenlik endişesiyle tabancaları evinde bulundurduğunu, üç tabancadan ikisinin ölen babası ile ağabeyinden hatıra olarak kaldığını" söylediği öğrenildi.