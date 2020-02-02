Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te, 15 adrese yönelik yasadışı bahis operasyonu yapıldı.

Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te, 15 adrese yönelik yasadışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda yakalanan 11 şahsa para cezası uygulanırken, çok sayıda suç aletine el konuldu.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 94 personel ve 45 ekip ile 15 ayrı adrese yönelik yasadışı bahis operasyonu yaptı. Operasyonlar neticesinde yasadışı bahis oynarken kullanılan ve suçtan geliri olan 17 adet bilgisayar hard diski, 3 adet laptop bilgisayar, 9 adet cep telefonu ve bu telefona takılı 5 adet sim kartı, 23 adet kupon, 3 adet kupon yazıcısı ve bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 15 yasa dışı bahis oynatan şüpheli şahıs yakalandı.


Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynayan toplam 11 şahıs hakkında para cezası uygulanarak gerekli yasal işlemlere başlandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu
Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1 Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]