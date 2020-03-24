Gaziantep'te yasağa uymayan 500 yaşlıya ceza - Son Dakika

Gaziantep'te yasağa uymayan 500 yaşlıya ceza

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 500 kişiye para cezasının uygulandığını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi'nde katıldığı bir program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzerine getirilen sınırlandırmaların takipçisi olduklarını belirten Vali Gül, karara uymayan 500 kişiye idari işlem yapıldığı kaydetti. Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Gül, "Bütün ülkede olduğu gibi bizim de şehrimizde aldığımız tedbirler var. Şehrimizde de bu önlemler uygulanıyor. Bununla ilgili birçok önlem alındı. Son olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bir sınırlandırma getirildi. Bizde bunu takip ediyoruz. Bütün vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yaş sınırlaması olmadan evden çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.

Sokağa çıkamayanların ihtiyaçları gideriliyor

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 4 bin vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Gül, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla kurulan Vefa Sosyal Dayanışma ekipleri var. Bu ekipler evden çıkmayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyorlar. Dün akşam itibariyle Gaziantep'te 65 yaş ve üzeri 4 bin vatandaşımızın ihtiyacı giderildi ve giderilmeye devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızın çıkamadığı için mağdur olacağı bir durum yok. Biz elimizden gelen bütün hizmetleri yapacağız. Bizim istediğimiz herkesin evinde durması" şeklinde konuştu.

Hastane bahçelerine çadırlar kurulacak

Gaziantep'te korona virüs testlerinin yapılmaya başlandığını belirten Vali Gül, vatandaşların hastane içerisine girmeden kurulacak çadırlarda testlerinin alınacağını belirterek, "Dün itibariyle Gaziantep'te testler yapılmaya başladı. Ayrıca hastane bahçelerine sahra hastanesi mantığı ile çadırlar kurulacak. Vatandaşımız test alırken hastanenin içerisine alınmayacak ve bu çadırlar içerisinde testler yapılacak. Testlerin sonuçları da çok kısa sürede sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.