Gaziantep'te yasağı ihlal eden 2 bin 160 kişiye ceza - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde kural ihlali yaparak dışarı çıkan 2 bin 160 kişi ile 3 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldığı belirtildi. 4 günlük yasağın başladığı dün yapılan denetimlerde, kuralları ihlal ederek dışarıya çıkan 2 bin 160 kişi ile genelgeye uymayan 3 iş yerine yasak ihlalinden dolayı idari yaptırım uygulandı. Açıklamada, polis ekiplerinin kentte denetimlerinin devam ettiği bildirildi.