Gaziantep'te yasağı ihlal eden 8 bin 314 kişiye ceza - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 3 günlük sokağa çıkma yasağının iki gününde dışarı çıktığı belirlenen 8 bin 314 kişi ile genelgeye rağmen açılan 52 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 ve 2 Mayıs günlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldığı belirtildi. Denetimlerde, kuralları ihlal ederek dışarıya çıkan 8 bin 314 kişi ile genelgeye uymayan 52 iş yerine yasak ihlalinden dolayı idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Yasağın üçüncü gününde de polis ekiplerinin kentte denetimlerinin devam ettiği bildirildi.